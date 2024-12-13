Нева Сталь, производственно-строительная компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: проезд Бадаевский 1-й, 9

Индекс: 196624.0

Телефон: +7 (812) 603‒40‒92

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.nevastal.ru

вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк