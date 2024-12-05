Независимость, торговая компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Советское шоссе, 40 к2

Индекс: 630526.0

Телефон: +7 (383) 214‒79‒63

Мобильный Телефон: +7‒913‒912‒79‒63

Сайт: http://tkn54.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты