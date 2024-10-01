«Ничего не бойтесь»: глава Wildberries обратилась к сотрудникам маркетплейса

Основательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (ранее Бакальчук) записала видеообращение, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь оно было адресовано сотрудникам компании.

«Еще в ноябре прошлого года… я говорила, что основная угроза развития нашей компании кроется у нас внутри. Я 20 лет управляю этой компанией и чувствую буквально на кончиках пальцев. И тогда в ноябре я уже понимала, что нашей компании требуется серьезная перестройка структуры. Она должна остаться гибкой и в то же время стать более четкой, более структурированной и более правильной», – заявила Татьяна Ким.

Она сообщила, что реструктуризация Wildberries и Russ (WBR) завершена, и теперь объединенная компания готова к новым проектам.

«Сотрудники – это главная ценность любой компании. И для меня ваша безопасность и ваше будущее – основной приоритет. Я знаю, что многим из вас поступают непонятные звонки, сообщения и просьба добавиться в друзья в социальных сетях. Ничего не бойтесь, я – гарант вашей безопасности», – подчеркнула Татьяна Ким.

Также основательница WB уверена, что правоохранительная система на их стороне.

«И она обязательно разберется с этим беспределом, который случился в центре Москвы. Двойное убийство не должно остаться безнаказанным. Я верю в справедливость нашей правоохранительной системы», – отметила Татьяна Ким.

Напомним, что скандал в семье Бакальчуков разразился еще 23 июля 2024 года. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Владиславом Бакальчуком заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Но Татьяна опровергла это и заявила об объединении WB с компанией Russ Outdoor.

18 сентября скандал принял новые обороты – у входа в офис WB в центре Москвы произошла стрельба. По словам Татьяны Бакальчук, группа людей под руководством ее мужа «попыталась захватить офисы Wildberries в Москве». Позднее стало известно, что во время стрельбы погибли два человека, пострадали – семь, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

19 сентября владельца 1% Wildberries Владислава Бакальчука задержали и предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса РФ (убийство, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправство). Позднее бизнесмена отпустили, и он выразил уверенность, что «власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание». 23 сентября Татьяна приняла неожиданное решение – она сменила фамилию на Ким.