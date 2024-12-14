Ничиха-Новокузнецк, компания

город: Новокузнецк

Район: Новокузнецкий городской округ

Адрес: Вокзальная, 22

Индекс: 654029.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒960‒920‒05‒91

Сайт: http://fasad.avanside.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк