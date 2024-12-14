Ничиха-Новокузнецк, компания
город: Новокузнецк
Район: Новокузнецкий городской округ
Адрес: Вокзальная, 22
Индекс: 654029.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒960‒920‒05‒91
Сайт: http://fasad.avanside.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк