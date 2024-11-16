Никол Пашинян сбрил бороду

Премьер-министр Армении неожиданно сменил имидж, сообщает Zakon.kz.

Неожиданным преображением высокопоставленный армянский политик поделился 14 ноября на своей странице в Instagram. Для демонстрации преображения он снял видео со спецэффектом.

Так, сначала он появляется в кадре с бородой, потом проводит по лицу полотенцем и становится гладковыбритым. В конце видео премьер-министр игриво подмигнул удивленным зрителям.

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А 15 ноября политик поменял фотографию в своих соцсетях. Судя по комментариям, он носил бороду с 2018 года.

В конце октября появилась информация, что его супруге планируют приобрести служебный Lexus LX 500 на бюджетные деньги.