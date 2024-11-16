Никол Пашинян сбрил бороду

Никол Пашинян сбрил бороду

Премьер-министр Армении неожиданно сменил имидж, сообщает Zakon.kz.

Неожиданным преображением высокопоставленный армянский политик поделился 14 ноября на своей странице в Instagram. Для демонстрации преображения он снял видео со спецэффектом.

Так, сначала он появляется в кадре с бородой, потом проводит по лицу полотенцем и становится гладковыбритым. В конце видео премьер-министр игриво подмигнул удивленным зрителям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nikol Pashinyan (@nikolpashinyan_official)

А 15 ноября политик поменял фотографию в своих соцсетях. Судя по комментариям, он носил бороду с 2018 года.

В конце октября появилась информация, что его супруге планируют приобрести служебный Lexus LX 500 на бюджетные деньги.

youcanchoose

На должность главы МВД Трамп планирует назначить миллиардера Дуга Бергама

На должность главы МВД Трамп планирует назначить миллиардера Дуга Бергама

В метро Берлина предложили запустить вагоны только для женщин

В метро Берлина предложили запустить вагоны только для женщин

Фельдшер пострадала в аварии с участием скорой помощи в Таразе

Фельдшер пострадала в аварии с участием скорой помощи в Таразе

Жена 79-летнего Петросяна удивила поклонников кукольным образом

Жена 79-летнего Петросяна удивила поклонников кукольным образом

Крем для лица `DE_CODE` CLEAR KEY с лизатом бифидобактерий (для проблемной кожи) 50 мл

Крем для лица `DE_CODE` CLEAR KEY с лизатом бифидобактерий (для проблемной кожи) 50 мл

Бунт в Абхазии: оппозиция штурмом взяла здание парламента

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.