НордСити, компания по продаже строительных материалов

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Комсомольское шоссе, 4 к4

Индекс: 603028.0

Телефон: +7 (831) 213‒56‒75

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn—-rtbkaglgi.xn--p1ai

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Подвесные потолки, Системы водоотведения, Системы перегородок, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные мате

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк