Новая оконная компания, компания

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: проезд Репина, 1

Индекс: 350090.0

Телефон: +7 (861) 992‒27‒27

Мобильный Телефон: +7‒918‒159‒10‒88

Сайт: http://nok-krd.ru

вид деятельности: Входные двери, Межкомнатные двери, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду