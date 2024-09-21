Новая возлюбленная Брэда Питта запретила друзьям говорить о ее романе с актером

Новая возлюбленная Брэда Питта запретила друзьям говорить о ее романе с актером

Новая возлюбленная Брэда Питта запретила друзьям говорить о ее романе с актером

Фитнес-тренер Инес Де Рамон потребовала у друзей подписи о неразглашении ее романа с голливудским актером Брэдом Питтом, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, Рамон выдвинула такие требования к друзьям, чтобы ее отношения с актером не испортились. Предполагается, что причиной поступка стал развод Анджелины Джоли и Брэда Питта.

«Инес велела всем своим друзьям никогда не разглашать никакую информацию о ней или о них. Она перестраховывается, потому что любит Брэда и хочет, чтобы он доверял ей, поскольку надеется в один прекрасный день выйти за него замуж. Она действительно заботится о нем», – рассказал изданию инсайдер.

В ноябре 2022 года впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная Питта – диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли.

В феврале 2024 года стало известно, что Брэд Питт и его возлюбленная начали жить вместе.

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