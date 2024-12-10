Новострой, строительный магазин

город: Петропавловск-Камчатский

Район: Петропавловск-Камчатский городской округ

Адрес: улица Абеля, 6

Индекс: 683023.0

Телефон: +7 (4152) 340‒420

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Измерительный инструмент, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Продажа / установка тёплых полов, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Системы водоотведения, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Слесарно-монтажный инструмент, Стеновые панели, Строител

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду