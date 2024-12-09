НовоСтрой, торговая компания
город: Чебоксары
Район: Чебоксары городской округ
Адрес: Складской проезд, 6
Индекс: 428022.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒927‒668‒49‒00
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк