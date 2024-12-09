НовоСтрой, торговая компания

город: Чебоксары

Район: Чебоксары городской округ

Адрес: Складской проезд, 6

Индекс: 428022.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒927‒668‒49‒00

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

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