Новостройка, торгово-строительная компания

город: пос. Кирова

Район: Светлоярский район

Адрес: Шоссейная, 1а

Индекс: 404180.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒961‒065‒00‒04

Сайт: http://novostroyka34.umi.ru

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Малярный инструмент, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Слесарно-монтажный инструмент, Средства защиты растений / Удобрения, Строительные материалы, Строительство административных зданий, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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