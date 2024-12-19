Новостройка, торгово-строительная компания
город: пос. Кирова
Район: Светлоярский район
Адрес: Шоссейная, 1а
Индекс: 404180.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒961‒065‒00‒04
Сайт: http://novostroyka34.umi.ru
вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Малярный инструмент, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Слесарно-монтажный инструмент, Средства защиты растений / Удобрения, Строительные материалы, Строительство административных зданий, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду