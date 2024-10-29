Новые иски к P. Diddy: изнасилование 10-летнего мальчика и 17-летней девушки

Стало известно о двух новых исках по факту изнасилования к рэперу P. Diddy, сообщает Zakon.kz.

Оба предполагаемых случая, иски по которым подали в понедельник 28 октября 2024 года, произошли много лет назад.

Так, в одном из них теперь уже совершеннолетний истец утверждает, что он был 10-летним начинающим актером и рэпером, живущим в Лос-Анджелесе. Его родители наняли консультанта для продвижения карьеры. И он порекомендовал мальчику, который уже сыграл несколько ролей и снялся в музыкальном клипе, и его родителям слетать в Нью-Йорк, чтобы встретиться с руководителями музыкальной индустрии, пишет DailyMail.

Мальчику устроили встречу с Diddy для «прослушивания», привели в гостиничный номер Комбса, где оставили одного, утверждается в иске. Ребенок исполнил несколько песен для магната Bad Boy, который сказал, что может «сделать его звездой», и спросил его, насколько сильно он хочет стать знаменитым, что бы он сделал, чтобы стать звездой, на что мальчик ответил, что «сделает все, что угодно».

В этот момент, как утверждается в иске, кто-то из команды Diddy протянул ему газировку, и, выпив ее, истец почувствовал себя «немного странно», но сначала подумал, что это потому, что он был так счастлив в тот момент. Сегодня же предполагаемая жертва считает, что в напиток был подмешан наркотик.

Далее в иске утверждается, что рэпер велел мальчику подойти поближе и сказал что-то вроде: «Иногда тебе приходится делать то, чего ты не хочешь». Затем в иске идет описание самого преступления.

После этого Diddy якобы пригрозил покалечить маму и папу мальчика, если он расскажет о случившемся. Мальчик все-таки рассказал родителям о нападении, но все они были «напуганы потенциальными последствиями».

Теперь же совершеннолетняя жертва подает в суд на Diddy и все его компании и требует возмещения ущерба.

Еще одна предполагаемая жертва заявила, что подверглась сексуальному насилию в 2008 году в возрасте 17 лет во время прослушивания для участия в группе. Причем не только со стороны рэпера, но и его телохранителя.

Иски подал техасский адвокат Тони Бузби. Он уже подал 13 исков против Комбса и планирует подать еще 120 в ближайшие месяцы. Многие из его анонимных истцов утверждали, что их накачивали наркотиками, принуждали к половым актам без согласия и угрожали заставить молчать.

Адвокаты, представляющие интересы 54-летнего рэпера, опровергли заявления предполагаемой 10-летней жертвы.

«Юрист, стоящий за этим судебным процессом, заинтересован во внимании СМИ, а не в правде… Как мы уже говорили ранее, мистер Комбс не может реагировать на каждый новый рекламный трюк, даже в ответ на заявления, которые на первый взгляд нелепы или явно ложны», – заявили они.

Тем временем Комбсу предъявлены обвинения в сговоре с целью рэкета, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозке с целью вовлечения в проституцию. Прокуратура утверждает, что он накачивал наркотиками и насиловал девятилетних жертв.

Ожидается, что P. Diddy предстанет перед судом в мае 2025 года.

14 октября по делу богатейшего рэпера P. Diddy появились новые подробности.

1 октября 2024 года на Комбса было подано еще 120 исков от обвинителей, охватывающих нападения в 2000-х и 2010-х годах. Истцы, 25 из которых несовершеннолетние, являются как мужчинами, так и женщинами.

Шона Комбса арестовали 16 сентября 2024 года. Ему были предъявлены обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете. На своем первом суде 17 сентября P. Diddy не признал себя виновным ни в одном из пунктов обвинения.