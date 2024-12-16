Новые решения, компания

город: Киров

Район: Киров городской округ

Адрес: улица Филатова, 24а

Индекс: 610030.0

Телефон: +7 (8332) 45‒99‒66

Мобильный Телефон: +7‒922‒995‒99‒66

Сайт: http://solutionnew.ru

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Кровельные материалы, Строительные блоки, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк