Новые решения, компания
город: Киров
Район: Киров городской округ
Адрес: улица Филатова, 24а
Индекс: 610030.0
Телефон: +7 (8332) 45‒99‒66
Мобильный Телефон: +7‒922‒995‒99‒66
Сайт: http://solutionnew.ru
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Кровельные материалы, Строительные блоки, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк