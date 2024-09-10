Новые санкции в отношении Ирана ввели США

Новые санкции в отношении Ирана ввели США

Новые санкции в отношении Ирана ввели США

10 сентября стало известно, что США ввели новые санкции в отношении девяти граждан и пяти организаций Ирана, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте Управления по контролю за иностранными активами американского минфина, Вашингтон обвинил их в военной поддержке России и якобы поставке ей баллистических ракет. Также были расширены санкции 2018 года против авиакомпании Iran Air.

Отмечается, что принятие подобных мер уже анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. В свою очередь, правительства Франции, Германии и Великобритании объявили, что намерены на том же основании отменить двусторонние соглашения с Ираном о воздушном сообщении.

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