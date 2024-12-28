Новый дом, производственная компания

город: Рубцовск

Район: Рубцовск городской округ

Адрес: Арычная улица, 21 к2

Индекс: nan

Телефон: +7 (38557) 2‒70‒08

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Входные группы, Изготовление витражей / мозаики, Кровельные материалы, Торгово-выставочное оборудование, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк