Новый дом, торговая компания

город: Ангарск

Район: Ангарский городской округ

Адрес: 29-й микрорайон, 9а

Индекс: 665835.0

Телефон: +7 (3955) 63‒01‒21

Мобильный Телефон: +7‒902‒545‒00‒01

Сайт: http://xn--38-dlciytdid1k.xn--p1ai

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительные материалы, Строительство бань / саун, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк