Новый дом, торговая компания
город: Ангарск
Район: Ангарский городской округ
Адрес: 29-й микрорайон, 9а
Индекс: 665835.0
Телефон: +7 (3955) 63‒01‒21
Мобильный Телефон: +7‒902‒545‒00‒01
Сайт: http://xn--38-dlciytdid1k.xn--p1ai
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительные материалы, Строительство бань / саун, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк