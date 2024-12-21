Новый дом, торговая компания

город: Ангарск

Район: Ангарский городской округ

Адрес: 215-й квартал, 34/1

Индекс: 665824.0

Телефон: +7 (3955) 63‒01‒21

Мобильный Телефон: +7‒902‒545‒00‒01

Сайт: http://xn--38-dlciytdid1k.xn--p1ai

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Комплектующие для дверей, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Резиновые покрытия / Комплектующие, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк