Новый Дом, торгово-строительная компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: улица Доватора, 9

Индекс: 454048.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒751‒08‒23

Сайт: http://www.novydom74.ru

вид деятельности: Бетон / Раствор, Гидроизоляционные материалы, Городские автогрузоперевозки, Детская мебель, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Изготовление мебели под заказ, Керамогранит, Кирпич, Корпусная мебель, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Матрасы, Мебель для кухни, Мебельные фасады, Междугородные автогрузоперевозки, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Огнеупорные материалы / изделия, Опоры линий электропередач, Офисная мебель, Песок / Щебень, Стеновые панели, Строительные блоки, Стр

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-сб)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк