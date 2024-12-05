Новый дом, центр краски
город: Ангарск
Район: Ангарский городской округ
Адрес: 125-й промквартал, ст1
Индекс: 665813.0
Телефон: +7 (3955) 63‒01‒21
Мобильный Телефон: +7‒902‒545‒00‒01
Сайт: http://xn--38-dlciytdid1k.xn--p1ai
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Проектирование / обслуживание систем освещения, Светотехника, Строительные материалы, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Электромонтажные работы
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт