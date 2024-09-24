Новый президент Шри-Ланки распускает парламент

Новый президент Шри-Ланки распускает парламент

Новый президент Шри-Ланки распускает парламент

Новый президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке подписал указ о роспуске парламента с полуночи 25 сентября и назначил выборы в законодательный орган на 14 ноября, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Ada Derana.

«В силу полномочий, предоставленных мне статьей 70 Конституции Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, и в соответствии с положениями статьи 10 Закона о парламентских выборах от 1981 года я, Анура Кумара Диссанаяке, президент Шри-Ланки, настоящим провозглашаю распустить парламент, начиная с полуночи следующего дня, и созвать новый парламент на заседание 21 ноября 2024 года», – говорится в указе.

Как уточняется, выборы депутатов назначаются на 14 ноября.

Также сообщается, что Диссанаяке планирует выступить со специальным заявлением во время своего обращения к нации.

22 сентября на выборах президента Шри-Ланки победил лидер оппозиционного альянса «Национальная народная власть» Анура Кумара Диссанаяке. 55-летний Диссанаяке набрал 42,31% голосов.

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