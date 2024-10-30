Новый самый богатый человек появился в Китае – основатель TikTok

В Китае в первые за три года появился новый богатейший человек. Это предприниматель Чжан Имин, создавший популярное приложение TikTok, сообщает Zakon.kz.

41-летний соучредитель материнской компании TikTok ByteDance возглавил список богатейших людей Китая за 2024 год, опубликованный 29 октября. Его состояние достигло 49,3 млрд долларов, по оценке исследовательской, медиа- и инвестиционной группы Hurun Inc, пишет CNN.

С момента официального запуска в мае 2017 года TikTok стремительно завоевал популярность во всем мире. Правда, сейчас соцсеть сталкивается с судебными тяжбами в США, где у нее почти 200 млн пользователей. Речь идет об исках штатов и федерального уровня, связанными с предполагаемыми нарушениями прав детей, использующих приложение.

Между тем, в США опасаются, что связи TikTok с Китаем потенциально могут раскрыть личную информацию американцев китайскому правительству. В то время, как TikTok решительно опровергает эти обвинения. Однако другие тоже ссылаются на соображения безопасности и запрещают TikTok. Например, Индия. Великобритания, Канада и Австралия ограничили использование TikTok на государственных устройствах.

Но эти препятствия мало повлияли на растущую глобальную привлекательность TikTok.

Чжану Имину принадлежит 20% ByteDance, которую он основал в Пекине в 2012 году вместе с соседом по комнате в колледже Лиангом Рубо. В 2021 году он ушел с поста генерального директора после того, как превратил ByteDance в одну из крупнейших компаний в сфере китайских технологий.

У ByteDance также есть популярное в Китае новостное приложение Toutiao и дочернее приложение TikTok в Китае Douyin.

Благодаря тому, что Чжан на сегодня возглавил список самых богатых людей, китайский «король бутилированной воды» Чжун Шаньшань впервые за три года потерял лидирующую позицию, хотя и остался вторым.

На третьем месте оказалась Пони Ма, основатель мультимедийного и развлекательного гиганта Tencent, которому принадлежит китайская платформа для обмена сообщениями и платежей WeChat.

При этом отмечается, что в целом число долларовых миллиардеров в Китае сократилось до 753, что на 142 меньше, чем в предыдущем году. Китай потерял 432 человека, или чуть более трети своих миллиардеров, с момента пика в 1185 человек в 2021 году.

Председатель правления Hurun Report Руперт Хугеверф объяснил это снижение «трудным годом» для экономики Китая и фондовых рынков.