Новый штамм вируса оспы обезьян зафиксировали в Великобритании

В Великобритании заявили о первом случае заболевания новым штаммом вируса оспы обезьян, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявило британское агентство по здравоохранению (UKHSA) на сайте правительства страны.

«Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выявило единичный подтвержденный случай заболевания человека оспой обезьян штамма Clade Ib… Это первый случай обнаружения оспы обезьян этой клады в Великобритании», – говорится в сообщении.

В конце августа агентство по здравоохранению Великобритании сообщало, что власти готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи: сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления – корочки, а когда они отпадают, – рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

15 августа 2024 года стало известно, что Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

18 августа из-за оспы обезьян были усилены меры контроля на границе Казахстана.