Новый состав правительства утвердили во Франции

Глава администрации президента Франции Алекси Колер назвал список министров, которые вошли в новый состав правительства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, новым министром иностранных дел назначен бывший министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро из партии «Демократическое движение». Он сменит на этом посту Стефана Сежурне из президентской партии «Ренессанс», который по предложению президента Франции Эммануэля Макрона был назначен на пост вице-председателя Еврокомиссии, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС.

Пост министра Вооруженных сил Франции по-прежнему будет занимать Себастьен Лекорню. Как отмечали французские СМИ, посты глав Минобороны и МИД традиционно зарезервированы и обычно на них назначаются кандидаты, предложенные президентом.

16 июля президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя.