Новый вариант COVID стремительно распространяется в Европе, Северной Америке и Азии

Новый вариант COVID под названием XEC стремительно распространяется в Европе, Северной Америке и Азии. Уже зарегистрировано более 600 случаев, сообщает Zakon.kz.

По информации издания The Conversation, вариант XEC был впервые обнаружен в Германии в августе 2024 года. Ученые предполагают, что в ближайшие несколько месяцев XEC может стать доминирующим вариантом на планете.

Как уточняется, новый вариант может быть продуктом рекомбинации – обмена генетическим материалом между вариантами KS1.1 и KP.3.3. Вероятно, это произошло в организме человека, одновременно зараженного двумя вариантами. Родительские варианты развились из JN.1, который доминировал по всему миру в начале 2024 года.

Согласно данным издания, новый вариант почти не отличается от предшествующих. К примеру, симптомы заражения включают высокую температуру, боль в горле, голове и теле, усталость и кашель. Однако экспертов беспокоит скорость распространения вируса.