НСКБилд, строительная компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: В. Высоцкого, 33

Индекс: 630133.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒913‒067‒04‒66

Сайт: http://www.nskbuild.ru

вид деятельности: Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк