НСКБилд, строительная компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: В. Высоцкого, 33
Индекс: 630133.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒913‒067‒04‒66
Сайт: http://www.nskbuild.ru
вид деятельности: Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк