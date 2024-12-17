OBI, гипермаркет товаров для ремонта, дома и сада

город: Брянск

Район: Брянск городской округ

Адрес: Объездная улица, 32

Индекс: 241023.0

Телефон: +7 (3462) 27‒02‒43

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://obi.ru/

вид деятельности: Автоаксессуары, Автомасла / Мотомасла / Химия, Автоматические ворота / шлагбаумы, Автоматические двери, Антенное оборудование, Ароматовары, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Домофоны, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Зоотовары, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафел

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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