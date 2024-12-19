OBI, гипермаркет товаров для ремонта, дома и сада

город: Тула

Район: Тула городской округ

Адрес: Пролетарская улица, 2

Индекс: 300001.0

Телефон: +7 (4872) 25‒27‒47

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://dzen.ru/obi

вид деятельности: Автоаксессуары, Автомасла / Мотомасла / Химия, Антенное оборудование, Ароматовары, Бетон / Раствор, Биотопливо, Биотуалеты, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Газовое оборудование, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Домофоны, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Зоотовары, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Ограждения, Ка

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду, Оплата через приложение