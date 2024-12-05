OBI, гипермаркет товаров для ремонта, дома и сада

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: Крылатая, 2

Индекс: 350023.0

Телефон: +7 (861) 214‒98‒98

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://obi.ru/

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Автоматические двери, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Корпусная мебель, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочны

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 23:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт