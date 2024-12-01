Обои-2025: тренды, актуальные материалы и советы по применению (70 фото)

Плавные линии, муралы, золотые акценты и другие трендовые варианты дизайна обоев. А также советы по выбору материала и применению отделки в интерьере.

Тренды в дизайне интерьеров меняются относительно медленно, поэтому при планировании ремонта можно рассчитывать, что выбранные решения будут актуальны еще долго. Именно такие собрали в этой статье. Покажем модные в 2025-м обои, расскажем, какие тенденции будут развиваться и дальше, дадим советы по выбору материалов и применения отделки.

Какие обои будут в тренде в 2025 году

Актуальный дизайн

— Имитация фактур

— Плавные линии

— Крупный формат

— Черно-белая графика

— Золото как акцент

— Муралы

— Темный фон

— Абстракция

— Природная тематика

Актуальные материалы

Способы применения

— Фрагментарно

— На потолке или дверях

— На мебели

Тренды в обоях-2025

Рассмотрим, какие обои будут модными в 2025-м. Многие тенденции — не новые, а продолжающие развитие с прошлого года. В перспективе они долго не потеряют актуальность.

Имитация фактур

Обои с фактурой натуральных материалов — главный тренд наступающего года. И если раньше такие имитации выглядели дешево и недостоверно, то сейчас производители добиваются максимального внешнего совпадения. Дизайн зависит от общего стиля помещения. Например, «мраморные» стены добавляют элегантности и делают интерьер визуально дороже. Их чаще всего выбирают для классического стиля. Деревянные фактуры хороши в скандинавском, современном и экостиле. Уютно смотрится имитация ткани. Текстура бетона или гранита — в лофтовом оформлении.

Главное правило при использовании такой отделки — не сочетать ее с тем же, но натуральным материалом. Так разница между оригиналом и имитацией будет сразу бросаться в глаза.

Соцсети блогера shaz.addict

Соцсети блогера shaz.addict

Соцсети студии interior_studio_ab

Соцсети студии interior_studio_ab

Дизайн: Владислава Шалыгина

Соцсети компании greenly.living

Плавные линии

Округлые, изогнутые, волнообразные узоры на обоях — воплощение мягкости и спокойствия. Отсутствие острых углов подсознательно считывается как безопасное и комфортное пространство, поэтому в комнате с такими обоями легче расслабиться. Округлый дизайн полотен подходит почти для любого стиля, но особенно хорошо смотрится в минимализме, эко- и бохо-интерьерах, сканди, контемпрари. А сочетать такие обои лучше с мебелью и декором простых геометрических форм.

Соцсети дизайнера jaquiseerman

Соцсети дизайнера jaquiseerman

Дизайн: Юлия Бабинцева. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Диана Ремизова

Крупный формат

Одна из ярких тенденций в дизайне — нарочито увеличенный масштаб. Это касается размеров мебели, формата плитки, а также — рисунков на обоях. Это могут быть природные, абстрактные, геометрические узоры. Или целые масштабированные сюжеты. Но использовать такую игру объемов нужно локально: например, оформить таким образом акцентную стену за диваном или кроватью. Либо зонировать пространство, сочетая крупный формат с лаконичной однотонной отделкой.

Соцсети компании greenly.living

Соцсети компании greenly.living

Дизайн: Лина Савина. Фото: Роман Мокров. Стиль: Настасья Корбут

Дизайн: Лина Савина. Фото: Роман Мокров. Стиль: Настасья Корбут

Черно-белая графика

Остается популярным черно-белый формат рисунков на полотнах. Чаще всего это графика, стилистика скетчей, имитация угольных или карандашных набросков. Чего точно стоит избегать, так это фотообоев с популярным черно-белыми изображениями: например, панорамой Нью-Йорка или Парижа. Такие буквальные сюжеты, да еще и в бесцветном исполнении, смотрятся заезженно и мрачно.

А вот любые вариации на тему живописи впишутся в лаконичный светлый интерьер, сделают базовую отделку интереснее.

Соцсети студии atypicaldesignstudio

Соцсети дизайнера boots_up_design

Соцсети студии moniomidesign

Соцсети студии atypicaldesignstudio

Золото как акцент

Если в недавнем прошлом трендовыми считались любые обои с эффектом металлик, то в будущем тенденция немного сузится. Самыми актуальными будут полотна с золотистыми акцентами. Они реализуются в виде тонких линий, геометрических узоров или эффекте патины на всей поверхности. Интерьер со слегка поблескивающими стенами смотрится эффектно, такая отделка добавляет роскоши. Золотые детали лучше всего работают в сочетании с темными глубокими оттенками (изумрудным, бордовым, синим) или теплыми бежево-коричневыми тонами. А сочетать металлическую фактуру хорошо с камнем, стеклом, деревом.

Дизайн: Елена Яушкина. Фото: Михаил Бравый. Стиль: Екатерина Поздеева

Дизайн: Наталия Варнавская. Фото: Екатерина Титенко и Анна Чернышова. Стиль: Кира Плотникова

Дизайн: Наталия Варнавская. Фото: Екатерина Титенко и Анна Чернышова. Стиль: Кира Плотникова

Соцсети дизайнера corinnevictoriadesign

Дизайн: Людмила Розводовская. Фото: Максим Максимов. Стиль: Анна Крутолевич

Муралы

Мурал — это масштабное произведение искусства (картина, роспись, фреска), нанесенное на всю или почти всю стену. Существовать оно может и на обоях — в виде крупного акцентного панно. При этом дизайн не обязательно должен быть ярким. Масштабность и уникальный рисунок сами по себе будут привлекать внимания.

Среди сюжетов будут особенно популярны реалистичные городские пейзажи, абстрактные картины или крупные композиции на природную тему. Такие обои идеально подходят для акцентных стен в гостиных, спальнях или детских, подчеркивая индивидуальность интерьера. Некоторые производители предлагают полотна с рельефным изображением или выраженной текстурой.

Дизайн: Юлия Бабинцева. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Диана Ремизова

Дизайн: Ольга Бухарева

Соцсети художницы bethany_linz

Соцсети дизайнера glazova_darya

Соцсети блогера rupert_bevan

Дизайн: Регина Галиулова. Фото: Георгий Трушкин. Стиль: Наталья Милорадова

Темный фон

Обои с темным фоном — еще один перекочевавший из прошлых сезонов тренд, который не теряет актуальности. Инверсия привычного сочетания «светлый фон + яркий узор» смотрится более интересно, а еще отвечает концепции более смелой цветовой гаммы интерьера. Ведь классическим вариантом считается базовая светлая отделка, и в противовес этому устоявшемуся правилу многие дизайнеры предлагают не бояться экспериментов и делать стены темными даже в небольших комнатах.

Полотна с темным фоном особенно выразительны в сочетании с контрастными элементами: например, золотистыми вставками или сложными яркими узорами. Только помните, что такой дизайн требует хорошего освещения, чтобы избежать ощущения замкнутости пространства.

Соцсети студии moniomidesign

Соцсети дизайнера glazova_darya

Соцсети компании greenly.living

Дизайн: Наталия Варнавская. Фото: Екатерина Титенко и Анна Чернышова. Стиль: Кира Плотникова

Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер

Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер

Дизайн: Наталья Сорокина. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова

Абстракция

Авторские узоры, хаотичные линии и неожиданные цветовые переходы добавляют интерьеру динамики. Абстрактные принты хорошо смотрятся на акцентных стенах в окружении более нейтральной отделки. А в качестве фоновых обоев можно использовать полотна с некрупным неконтрастным рисунком. Сочетать отделку с абстрактным узором рекомендуется с лаконичной мебелью, натуральными материалами и подходящим по стилю декором.

Соцсети студии mediana_interiors

Соцсети студии mediana_interiors

Соцсети студии moniomidesign

Соцсети студии mediana_interiors

Дизайн: Ольга Бухарева

Природная тематика

Природные мотивы остаются ключевым трендом, поддерживая идею экодизайна. Изображения деревьев, листвы, горных ландшафтов или цветочные орнаменты помогают создать ощущение покоя и гармонии, связи с природой. Такие обои уместны в любых комнатах, где хочется создать уютную расслабленную атмосферу. В первую очередь — в спальнях или камерных гостиных. Особенно востребованы полотна в натуральных цветах: зеленом, терракотовом, бежевом. Природные сюжеты хорошо сочетаются с деревянной мебелью, текстилем из натуральных тканей и декором в экостиле.

Дизайн: Анна Ворошилина. Фото: Наталья Мавренкова

Дизайн: Регина Галиулова. Фото: Георгий Трушкин. Стиль: Наталья Милорадова

Дизайн: Татьяна Бакланова. Фото: Сергей Парышков

Соцсети студии atypicaldesignstudio

Соцсети студии atypicaldesignstudio

Дизайн: Татьяна Бакланова. Фото: Сергей Парышков

Дизайн: Регина Галиулова. Фото: Георгий Трушкин. Стиль: Наталья Милорадова

Актуальные материалы

Сейчас на рынке представлены десятки видов из разных материалов. Можно подобрать более практичные или декоративные, с готовым рисунком или с возможностью покрасить полотна в любой цвет, сделать роспись.

Лучшими считаются:

Бумажные — экологичные, недорогие, дышащие, с огромным разнообразием дизайна. Производятся из бумаги, бывают однослойные (симплекс) и двухслойные (дуплекс). Подходят для жилых комнат с умеренной влажностью: спален, гостиных, детских, кабинетов. А вот для кухни и ванной лучше выбрать другой тип.

Флизелиновые — универсальное покрытие на основе нетканого материала из целлюлозы и синтетических волокон. Устойчивы к разрывам и царапинам, просты в нанесении, паропроницаемы, что важно для профилактики плесени. Их также рекомендуют использовать в жилых зонах, хотя моющиеся полотна можно поклеить и на кухне или в прихожей. Сейчас популярные текстурные флизелиновые обои под покраску или с рельефным рисунком.

Виниловые — состоят из бумажной или флизелиновой основы и верхнего слоя. Влаго- и износостойкие, легко моются, что делает их идеальными для кухонь, ванных комнат и прихожих. А также для любых других комнат в доме — но с хорошей вентиляцией, так как паропроницаемость у винила низкая.

Текстильные — премиальный вариант обоев. Состоят из бумажной или флизелиновой основы и верхнего слоя из ткани: шелка, льна, хлопка. Они выглядят изысканно, хорошо поглощают звуки и сохраняют в комнате тепло. Однако требуют бережного обращения, сложны в уходе и стоят больше аналогов. Лучше всего подходят для спален, кабинетов или гостиных.

Растительные — изготавливаются из натуральных волокон, таких как бамбук, водоросли, тростник, пробка. Основа может быть тканевой или бумажной, а декоративный слой формируется из вплетенных или приклеенных растительных материалов. Сейчас это один из самых трендовых видов. Они экологичны, гипоаллергенны, делают комнату уютной. Единственный нюанс — растительные покрытия чувствительны к влаге и требуют аккуратного ухода, поэтому их нежелательно использовать на кухне, в ванной или входной зоне.

Стеклообои — производятся из стекловолокна, что делает их невероятно прочными, огнеустойчивыми и экологичными. Они легко переносят многократное окрашивание и мытье с использованием бытовой химии. Это антивандальная отделка, которая подходит для помещений с высокой проходимостью и загрязняемостью. В наступающем году особенно востребованными будут текстурные покрытия: «елочка», «рогожка» и т.д.

Соцсети студии anniegrayinteriors

Соцсети дизайнера parti.pris.design

Дизайн: Регина Галиулова. Фото: Георгий Трушкин. Стиль: Наталья Милорадова

Соцсети дизайнера fionaleonardinteriors

Соцсети студии moniomidesign

Дизайн: Лина Савина. Фото: Роман Мокров. Стиль: Настасья Корбут

Соцсети студии interior_studio_ab

Соцсети студии interior_studio_ab

Идеи применения

Сюжеты и цвета обоев в 2025 году играют важную роль, но также имеет значение, как именно применять их в отделке. Вот несколько интересных вариантов, кроме стандартного использования в качестве основной отделки.

Фрагментарно

Можно не просто клеить обои на акцентную стену, а превратить их в подобие картин, обрамив молдингами. Или составить целые композиции, фрагментировав на несколько прямоугольников или квадратов. Они могут быть от пола до потолка или занимать только верхнюю половину стены: например, за диваном или изголовьем кровати.

Такой декоративный вариант применения рекомендуется сочетать с более спокойной однотонной отделкой — краской, штукатуркой, лаконичными фоновыми обоями.

Дизайн: Ольга Лебедева. Фото: Наталья Горбунова. Стиль: Анна Стрижак

Дизайн: Ольга Лебедева. Фото: Наталья Горбунова. Стиль: Анна Стрижак

Дизайн: Анна Ворошилина. Фото: Наталья Мавренкова

Дизайн: Лариса Байракова

Дизайн: Лариса Байракова

Дизайн: Денис и Олеся Тарасенко. Фото: Елена Михалина

На потолке или дверях

В 2025 году дизайнеры будут уделять еще больше внимания поверхностям, которые раньше оформляли максимально незаметно. Так, в списке трендов — цветные потолки и декорированные акцентные двери. И реализовать это можно не только с помощью окрашивания.

Так, на потолок можно поклеить полотна с необычным рисунком, который перекликается со стилем комнаты, или неяркие текстурные полотна. Получится лаконичный дизайн, но с интересным визуальным эффектом, если поднять голову и присмотреться внимательнее.

На дверях же обои могут выполнять две разные функции. Первые — если наносите их на внешнюю сторону. Этот прием чаще всего используют для маскировки прохода в гардеробную или другую комнату, выбирая те же обои, что и на стенах. А вот отделка с обратной стороны — исключительно декоративный прием. Здесь можно выбрать интересный дизайн, яркий узор, нестандартную фактуру.

Соцсети студии moniomidesign

Соцсети студии moniomidesign

Дизайн: Мария Ткаченко. Фото: Евгений Раздобарин

Дизайн: Людмила Розводовская. Фото: Максим Максимов. Стиль: Анна Крутолевич

На мебели — как декор

В ближайшие годы продолжит развитие тренд на любой крафт и кастомизацию предметов интерьера. В том числе — на реставрацию или редизайн мебели, когда ее не просто восстанавливают, а перекрашивают, частично меняют конструкцию и добавляют уникальный декор. Именно для этой задачи подойдут красивые обои.

Прием хорош в двух случаях:

У вас после ремонта остались небольшие фрагменты полотен, которые вроде бы некуда применить, но не хочется выбрасывать.

Вам нравятся дорогие дизайнерские обои, но бюджет не позволяет купить их в достаточном для классической отделке объеме.

Обои клеят на дверцы, боковые и внутренние стенки комодов, шкафов, столов, а иногда — даже стульев. Полотна можно дополнительно обработать, украсить тонкими рейками или оставить как есть.

Соцсети дизайнера les.jolis.interieurs

Соцсети дизайнера stokeskennedydesign

Соцсети блогера ainalauritsen

Соцсети студии mediana_interiors

Соцсети блогера dushevna.ya