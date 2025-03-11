Обшивка инсталляции МДФ: 3 способа и пошаговая инструкция для каждого

Короб для подвесного унитаза можно обшить МДФ вместо плитки. Рассказываем, как это сделать.

Подвесной унитаз позволяет спрятать некрасивые трубы в декоративном коробе. Рассказываем, как сделать обшивку инсталляции из МДФ и какие еще материалы можно использовать.

Все об обшивке короба МДФ

Подготовка: что уже должно быть сделано

Варианты отделки

Как зашить инсталляцию МДФ-панелями по гипсокартону

— Плюсы и минусы метода

— Выбор материалов

— Установка каркаса

— Создание облицовки

Отделка МДФ по металлопрофилю с креплением на кляймеры

— Плюсы и минусы

— Материалы и инструменты

— Создание каркаса

— Крепление панелей

Облицовка с помощью декоративного алюминиевого профиля

— Плюсы и минусы

— Материалы и инструменты

— Этапы работы

Что еще можно использовать для отделки

Подготовка: что нужно сделать, прежде чем зашить инсталляцию МДФ

До монтажа короба для инсталляции из МДФ нужно:

поставить инсталляцию, выровняв по уровню. Подключить к воде и канализации, проверить наполнение и слив бачка. Перекрыть воду на время работы;

тщательно выровнять, подготовить стены и полы под чистовую отделку.

Унитаз ставят после облицовки основания сантехники, чистовой отделки туалета.

Варианты отделки

Инсталляцию для унитаза можно обшить:

по контуру — сверху останется полочка для декора или флаконов;

от пола до потолка, вдоль боковых стоек — унитаз будет выглядеть выступающим из колонны;

вместе с частью или всей стеной — полезная площадь уменьшится, но в комнате не будет нефункциональных ниш.

Как зашить инсталляцию МДФ-панелями по гипсокартону

Традиционный способ отделки каркаса унитаза — облицовка гипсокартоном и плиткой сверху. Вместо керамики можно использовать водостойкие МДФ-панели.

Плюсы и минусы метода

Плюсы

Простота крепления. МДФ сложно зафиксировать метизами напрямую. Они разрывают волокна, из которых состоит плита, быстро «разбалтываются» в ней. Кроме того, их шляпки портят внешний вид облицовки. А к гипсокартону легкие панели можно приклеить.

Дополнительная защита инсталляции. Некачественный МДФ может рассыхаться или разбухать от влаги, из-за чего панели начинают «гулять», между ними появляются щели. Гипсокартон удержит «поехавшую» облицовку, а также защитит каркас от пыли и брызг.

Простой ремонт. Панели легко снять с гипсокартона, практически не повредив его поверхность. Сразу после демонтажа вы сможете наклеить новые или положить плитку.

Минусы

Нельзя аккуратно вскрыть для ремонта. Чтобы освободить инсталляцию, придется снимать и панели, и ГКЛ. Панели после этого точно придут в негодность: вы не сможете вернуть их на место.

Может появиться плесень. При приклеивании между листом ГКЛ и панелью могут оставаться пустоты. В условиях вечной влажности санузла в них может размножаться грибок. Для профилактики стоит обработать листы основания антигрибковой грунтовкой.

Выбор материалов

Для санузла подходят только водостойкий гипсокартон и такие же панели. Гипсокартону достаточно толщины 12 мм. Берите 18 мм, если в будущем положите на него плитку. Для МДФ-панелей выбирайте минимальную толщину. Длину и ширину ищите с учетом размеров короба. Постарайтесь закрыть боковые и верхнюю грань цельными листами, переднюю панель — с минимальным количеством стыков. Кроме этого вам понадобятся:

ревизионный люк, подходящий для врезки в ГКЛ;

дрель с тонким сверлом по металлу — около 3 мм;

пресс-шайбы со сверлом — для крепления листов прямо к стальным стойкам инсталляции;

саморезы по металлу, металлопрофиль — для создания дополнительного каркаса;

самоклеящаяся углоформирующая лента, герметик — для заделки стыков, особенно в углах;

лазерный уровень, маркер, рулетка — для разметки;

инструменты для нарезки МДФ и ГКЛ — отрезать по прямой линии можно и ручной ножовкой, а для отверстий под трубы в панелях нужна коронка по дереву соответствующего диаметра;

грунтовка для защиты от плесени;

клей-пена или жидкие гвозди — для панелей МДФ;

лента ПВХ или уголки из МДФ того же цвета — для отделки углов и стыков.

Установка каркаса

Для обшивки не нужен металлопрофиль. Его роль сыграет каркас инсталляции. Но дополнительные стойки нужны, если вы хотите продлить облицовку на часть стены, чтобы не оставлять бесполезные узкие ниши. Если в будущем планируете заменить МДФ на плитку, поставьте металлопрофиль поверх стоек инсталляции, закрепив на стене. Каркас гипсокартона в этом случае не опирается на инсталляцию, а обходит ее.

Стойки ставят с шагом 40-50 см. Наружная горизонтальная планка параллельна верхней планке инсталляции, не выходит за ее кромку. Панель за унитазом не должна сильно отходить от стойки инсталляции, мешать подключению унитаза.

Если обшиваете всю стену, сделайте дополнительную горизонтальную планку по центру. Для узкой инсталляции достаточно вертикальных стоек и двух горизонтальных профилей сверху и на полу.

Создание облицовки

Измерьте все грани инсталляции. Нарежьте ГКЛ в их размер. Углы листов крепятся с нахлестом, поэтому к ширине передней грани прибавьте толщину 2-х кромок боковых ГКЛ. Верхняя панель должна находить на переднюю и боковую: позаботьтесь о соответствующих напусках. Вырежьте в передней панели отверстия под кнопки унитаза, трубы. Подготовьте отверстие под ревизионный люк. Приложите панели к каркасу и проверьте совпадение размеров, выведение углов. Удобнее делать это с помощником, который будет держать листы, пока вы проверяете все уровнем и рулеткой. Наметьте на стойках металлопрофиля места крепления. Переднюю панель крепят к каркасу в верхних и нижних углах, затем через каждые 25-30 см по всей длине стойки. При креплении боковых листов отступите 3 см от верхнего самореза, который удерживает переднюю панель. Дальше фиксируйте лист с тем же шагом. Просверлите отверстия под крепеж в стойках. Зафиксируйте листы пресс-шайбами на инсталляции, саморезами — на металлопрофиле. Проклейте углы лентой или обработайте герметиком. Поставьте ревизионный люк, убедитесь, что он легко открывается. Прогрунтуйте поверхность, дождитесь высыхания. Нарежьте панели МДФ в размер. Для узкой инсталляции удобнее брать материал с ровной кромкой. Если закрываете всю стену, крепление типа «шип-паз» надежнее. Приложите нарезанную обшивку к инсталляции и проверьте размеры. Жидкие гвозди для фиксации наносят точечно: в углах, через каждые 10-15 см по периметру, в центре — при большой ширине. Клей-пену — по всей поверхности. Материалы быстро застывают, поэтому промазывайте панели по очереди, сразу убирайте излишки клея. Углы можно вывести с нахлестом, как у гипсокартона, а потом проклеить ПВХ-лентой в тон МДФ. Или закрыть специальными уголками из МДФ, которые крепятся на жидкие гвозди.

Как обшить инсталляцию МДФ-панелями по металлопрофилю напрямую

Если панели МДФ нельзя зафиксировать на клей, для их крепления советуют использовать кляймеры — специальные металлические скобы. Их можно прикрепить прямо к стене или к оцинкованному стальному профилю.

Плюсы и минусы решения

Плюсы

Защита от деформации. Кляймеры могут компенсировать небольшую подвижность панелей из-за перепадов влажности.

Быстрый демонтаж. Снять МДФ с каркаса для ремонта — дело пары минут. Вы даже можете не делать ревизионный люк, если готовы разбирать обшивку при каждом подозрении на протечку.

Быстрая смена отделки. На профиль вместо МДФ со временем можно поставить гипсокартон под плитку.

Минусы

Плохая звукоизоляция. Движение воды в бачке будет слышно лучше, чем за многослойной облицовкой из ГКЛ и МДФ. Но подвесные конструкции в целом работают достаточно тихо.

Сложности с креплением. В кляймерах есть отверстия под гвозди или саморезы. Крепеж лучше держится на гвоздях на деревянной обрешетке. В металлопрофиле саморезы мешают панелям заходить в паз скобы. Можно сделать поверх профиля обрешетку из тонких брусков, если вы готовы пожертвовать дополнительными сантиметрами пространства. Если нет — используйте саморезы-«клопы» — короткие, оцинкованные, с частой резьбой. Они надежно удерживают кляймер и не мешают крепить в нем МДФ.

Сложная раскладка панелей. При отделке инсталляции для унитаза МДФ нужно продумать схему их обрезки, при которой сохранится кромка с пазом. Без нее панель в кляймере не закрепить. МДФ длиной до 60 см должны держаться минимум на 2 кляймерах сверху и снизу. Там, где невозможно поставить скобы, придется использовать саморезы.

Необходимые материалы и инструменты

Кроме металлопрофиля 40*40 мм, МДФ и совместимых кляймеров вам понадобятся:

деревянный брус 40*40 мм и гвозди — если решите делать обрешетку;

ревизионный люк, подходящий для врезки в волокнистую плиту;

саморезы-клопы, соответствующие диаметру отверстий в кляймерах;

дюбели и саморезы по бетону — для крепления каркаса к стене;

пресс-шайбы по металлу, дрель — если вы будете крепить металлопрофиль на основание унитаза;

лазерный уровень, маркер, рулетка — для разметки;

инструменты для нарезки волокнистых плит, металлопрофиля, деревянных брусков — коронка по дереву, чтобы сделать в панелях круглые отверстия под трубы, а также любой инструмент для реза по прямой;

лента ПВХ или уголки из МДФ того же цвета — для отделки углов и стыков.

Создание каркаса

Каркас из металлопрофиля делают по тому же принципу, что и для гипсокартона.

Если вы хотите зашить только основание под сантехнику, то стойки ведете вдоль него, а верхнюю горизонтальную планку — над кромкой инсталляции.

Если обшиваете всю или часть стены, делайте стойки с шагом, равным ширине панелей, горизонтальные планки — по высоте МДФ.

Начинайте работу с крепления крайних стоек — идущих вдоль инсталляции или в углах. Затем закрепите на стене и полу верхнюю и нижнюю горизонтальную планку. После этого ставьте перемычки и выводите внешнюю часть каркаса.

Крепление панелей

В первую очередь нарежьте все листы в размер, подготовьте отверстия под трубы и шпильки, ревизионный люк.

Первую панель в нижнем углу крепят к профилю на саморез. Чтобы он лучше держался, отверстие под него советуют просверлить тонким гладким сверлом, а перед установкой метиза капнуть клей или герметик.

После этого в фаску на кромке вставляют кляймер. Его прибивают гвоздями к деревянной обрешетке или прикручивают саморезами к металлопрофилю. Еще одним кляймером крепят верх панели. Следующую вставляют в паз, крепят кляймером к каркасу.

На наружные углы с помощью жидких гвоздей наклеивают готовые уголки. Внутренние можно проклеить ПВХ-лентой в тон, предварительно обработав герметиком. Стыки между панелями с соединением шип-паз защищать не нужно.

Как создать короб с основой из специального алюминиевого профиля?

Для крепления МДФ-панелей к стене используют тонкий алюминиевый профиль. Он предназначен для монтажа плит, прошедших профилирование кромки. Пазы и стыки в них должны совпадать с размерами пазов в стойках и направляющих.

Плюсы и минусы метода

Плюсы

Легкий каркас не создает дополнительную нагрузку на стену, на которой и так висит тяжелая сантехника.

Можно сделать стык скрытым или с декоративной металлической вставкой, подобрав алюминий в тон арматуре сантехники.

Минусы

Другой материал на тонком профиле не закрепить.

На легкий каркас не стоит ставить тяжелые флаконы.

Материалы и инструменты

Профиль и панели должны идеально совпадать по размеру. Профиль делится на стеновой, торцевой, угловой. Перед началом работ нужно сделать чертеж каркаса и рассчитать нужное количество стоек, углов и торцов.

Кроме них вам понадобятся:

саморезы по металлу и бетону, дюбели, дрель, шуруповерт — для крепления алюминия к опорам унитаза, стенам, полу;

рулетка, маркер, уровень — для разметки;

режущие инструменты для волокнистых плит и алюминия.

Принцип работы

Каркас монтируют поэтапно:

кромка по полу;

горизонтальная верхняя планка;

крайние стеновые стойки;

вертикальные внешние углы.

После этого вставляют в пазы профиля панели, закрывающие переднюю и боковые грани короба. Их накрывают торцевым или угловым профилем, который будет удерживать верхнюю грань. Его крепят в паз направляющих стоек и к верхней кромке основания. Если размеры подобраны правильно, древесную плиту дополнительно фиксировать не придется.

Что еще можно использовать для создания короба

У дизайнеров особенно популярна облицовка под натуральное дерево. Она обеспечивает ощущение тепла, уюта и комфорта. Большой выбор расцветок и фактур позволяет использовать МДФ в дизайне санузла в любом стиле. Но древесная плита — все-таки не лучший вариант для туалета. Во влажном помещении удобнее использовать:

керамическую плитку — сочетает практичность, долговечность и простоту ухода;

водостойкий ГКЛ с покрытием краской или штукатуркой — простое в укладке решение.

Но принцип работы будет тем же самым. Нужно создать каркас, обшить его листовым материалом, затем — декоративной облицовкой. Любой метод требует создания ревизионного люка в коробе.