Очаг, магазин

город: Березники

Район: Березники городской округ

Адрес: улица Карла Маркса, 124 к12д

Индекс: 618417.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒902‒633‒55‒35

Сайт: http://xn--59-6kcm7cwc.xn--p1ai

вид деятельности: Котельное оборудование / Котлы, Кровельные материалы, Печи / камины для помещений, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду