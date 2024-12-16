Очаг, магазин
город: Березники
Район: Березники городской округ
Адрес: улица Карла Маркса, 124 к12д
Индекс: 618417.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒902‒633‒55‒35
Сайт: http://xn--59-6kcm7cwc.xn--p1ai
вид деятельности: Котельное оборудование / Котлы, Кровельные материалы, Печи / камины для помещений, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду