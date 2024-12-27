Одф, строительно-монтажная компания
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: Нагорная улица, 195
Индекс: 443105.0
Телефон: +7 (846) 331‒57‒01
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://odf63.ru
вид деятельности: Входные двери, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк