Одф, строительно-монтажная компания

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Нагорная улица, 195

Индекс: 443105.0

Телефон: +7 (846) 331‒57‒01

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://odf63.ru

вид деятельности: Входные двери, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк