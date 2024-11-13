Огнеборцы СКО потушили пожар в частном доме

Ночью 13 ноября 2024 года на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в частном секторе в селе Бескудук Есильского района СКО, сообщает Zakon.kz.

Незамедлительно направленные на место пожара спасатели обнаружили возгорание, охватившее большую площадь частного жилого дома, хозяйственной постройки, гаража и легкового автомобиля.

Пламя ликвидировали на площади 140 кв.м.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

МЧС призывает строго соблюдать все правила пожарной безопасности в быту.