Огнеборцы СКО потушили пожар в частном доме
Ночью 13 ноября 2024 года на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в частном секторе в селе Бескудук Есильского района СКО, сообщает Zakon.kz.
Незамедлительно направленные на место пожара спасатели обнаружили возгорание, охватившее большую площадь частного жилого дома, хозяйственной постройки, гаража и легкового автомобиля.
Пламя ликвидировали на площади 140 кв.м.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
МЧС призывает строго соблюдать все правила пожарной безопасности в быту.