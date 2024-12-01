Огромная железная птица рухнула на гостей фестиваля во Франции

Огромная железная птица рухнула на гостей фестиваля во Франции

Огромная железная птица рухнула на гостей фестиваля во Франции

13 человек пострадали во Франции во время падения на гостей и участников фестиваля огромной металлической конструкции в форме синей птицы, сообщает Zakon.kz.

По информации Ouest France, инцидент произошел во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер, на котором присутствовали сотни человек. В какой-то момент удерживающая птицу конструкция не выдержала и обрушилась.

В результате случившегося пострадали тринадцать человек, девять из них были госпитализированы. На место происшествия прибыли полиция и военные, всех посетителей эвакуировали.

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