Oikos, декор центр

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: Поленова, 6

Индекс: 664007.0

Телефон: +7 (3952) 22‒15‒88

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Звукоизоляционные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк