Окна Германии, торгово-монтажная компания

город: Владимир

Район: Владимир городской округ

Адрес: Лермонтова, 21Б

Индекс: 600007.0

Телефон: +7 (4922) 46‒46‒74

Мобильный Телефон: +7‒900‒583‒03‒92

Сайт: http://oknagermany33.ru

вид деятельности: Жалюзи, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк