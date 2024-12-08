Окна Германии, торгово-монтажная компания
город: Владимир
Район: Владимир городской округ
Адрес: Лермонтова, 21Б
Индекс: 600007.0
Телефон: +7 (4922) 46‒46‒74
Мобильный Телефон: +7‒900‒583‒03‒92
Сайт: http://oknagermany33.ru
вид деятельности: Жалюзи, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк