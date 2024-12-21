Окна Люкс, торгово-производственная фирма

город: Москва

Район: nan

Адрес: Золоторожский Вал улица, 11 ст26

Индекс: 111024.0

Телефон: +7 (499) 704‒40‒46

Мобильный Телефон: +7‒980‒107‒67‒80

Сайт: http://beloknalux.ru

вид деятельности: Комплектующие для окон, Межкомнатные двери, Окна, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк, Оплата по QR-коду