Окна Люкс, торгово-производственная фирма
город: Москва
Район: nan
Адрес: Золоторожский Вал улица, 11 ст26
Индекс: 111024.0
Телефон: +7 (499) 704‒40‒46
Мобильный Телефон: +7‒980‒107‒67‒80
Сайт: http://beloknalux.ru
вид деятельности: Комплектующие для окон, Межкомнатные двери, Окна, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк, Оплата по QR-коду