Окна стандарт, производственно-монтажная компания

город: Якутск

Район: Якутск городской округ

Адрес: улица Ойунского, 8

Индекс: 677027.0

Телефон: +7 (4112) 40‒28‒78

Мобильный Телефон: +7‒914‒103‒68‒50

Сайт: http://oknastandartykt.ru/

вид деятельности: Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду