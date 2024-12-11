Окна стандарт, производственно-монтажная компания
город: Якутск
Район: Якутск городской округ
Адрес: улица Ойунского, 8
Индекс: 677027.0
Телефон: +7 (4112) 40‒28‒78
Мобильный Телефон: +7‒914‒103‒68‒50
Сайт: http://oknastandartykt.ru/
вид деятельности: Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду