Окна стандарт, производственно-монтажная компания

город: Якутск

Район: Якутск городской округ

Адрес: Окружная дорога, 18/1

Индекс: 677008.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒914‒103‒68‒50

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Комплектующие для окон, Окна, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк