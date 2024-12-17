Окна стандарт, производственно-монтажная компания
город: Якутск
Район: Якутск городской округ
Адрес: Окружная дорога, 18/1
Индекс: 677008.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒914‒103‒68‒50
Сайт: nan
вид деятельности: Входные двери, Комплектующие для окон, Окна, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк