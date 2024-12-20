Окна Veka, торгово-производственная компания

город: с. Верхнерусское

Район: Шпаковский муниципальный округ

Адрес: Батайская улица, 24Б1/2

Индекс: 356236.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒962‒452‒01‒06

Сайт: http://xn--80afgmkeqga3a.xn--p1ai

вид деятельности: Автоматические двери, Жалюзи, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк