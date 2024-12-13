Окна Юга, компания

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: улица Гагарина, 63а

Индекс: 354068.0

Телефон: +7 (862) 279‒22‒67

Мобильный Телефон: +7‒900‒232‒32‒22

Сайт: http://plastikovie-okna-sochi.ru

вид деятельности: Входные двери, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Натяжные потолки, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Системы водоотведения, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк