Окно-Sервис, компания
город: Орск
Район: Орск городской округ
Адрес: улица Станиславского, 67
Индекс: nan
Телефон: +7 (3537) 22‒31‒01
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://oknoservice56.ru
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Окна, Рольставни, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк