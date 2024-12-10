Окно-Sервис, компания

город: Орск

Район: Орск городской округ

Адрес: улица Станиславского, 67

Индекс: nan

Телефон: +7 (3537) 22‒31‒01

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://oknoservice56.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Окна, Рольставни, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк