Оконика, магазин оконных систем
город: Тамбов
Район: Тамбов городской округ
Адрес: Державинская, 17
Индекс: 392000.0
Телефон: +7 (4752) 42‒20‒05
Мобильный Телефон: +7‒910‒651‒83‒01
Сайт: nan
вид деятельности: Межкомнатные двери, Облицовочный камень, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк