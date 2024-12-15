Оконика, магазин оконных систем

город: Тамбов

Район: Тамбов городской округ

Адрес: Державинская, 17

Индекс: 392000.0

Телефон: +7 (4752) 42‒20‒05

Мобильный Телефон: +7‒910‒651‒83‒01

Сайт: nan

вид деятельности: Межкомнатные двери, Облицовочный камень, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк