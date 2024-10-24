Оксана Самойлова поделилась забавными семейными роликами

Оксана Самойлова поделилась забавными семейными роликами

Оксана Самойлова поделилась забавными семейными роликами

36-летняя популярная бизнесвумен Оксана Самойлова сняла дочерей во время лазания по дереву. Роликами она поделилась в stories Instagram, сообщает Zakon.kz.

Во время прогулки по территории вокруг загородного дома девочки решили повисеть вверх ногами, что развеселило блогершу.

«Это зарисовка – счастливые дети», – подписала пост модель.

Помогать дочерям слазить с дерева она не стала, но предложила им помогать друг другу.

Оксана Самойлова поделилась забавными семейными роликами

Оксана Самойлова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей – Ариелу, Лею и Майю. В марте рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

youcanchoose

Стали известны лучшие бары мира 2024 года

Стали известны лучшие бары мира 2024 года

Палестина планирует участвовать в работе БРИКС

Селин Дион рассказала, как вести себя в случае выявления страшного диагноза

Восемь автомагистралей перекрыли в Англии из-за сбежавшей собаки

Восемь автомагистралей перекрыли в Англии из-за сбежавшей собаки

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии

В Аргентине сеть суррогатного материнства обвиняют в эксплуатации уязвимых женщин

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.