Оксфордский словарь назвал главное слово – 2024

По версии Оксфордского словаря английского языка, главным словом уходящего 2024 года стало выражение brain rot (гниение мозга), сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте издательства университета Oxford University Press, в онлайн-голосовании приняли участие более 37 тыс. человек.

«Наши эксперты по языку составили список из шести слов, отражающих настроения и разговоры, которые формировали прошедший год. После двух недель общественного голосования и широкого обсуждения наши эксперты собрались вместе, чтобы рассмотреть мнения общественности, результаты голосования и наши языковые данные и объявить «brain rot» главным словом 2024 года», – говорится в сообщении.

«Brain rot» (дословно «разложение мозга») – термин, который Оксфордский словарь определяет, как «предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, главным образом рассматриваемое как результат чрезмерного потребления материалов (в настоящее время особенно онлайн-контента), которые считаются тривиальными или не требуют усилий».

«Наши эксперты заметили, что в этом году «brain rot» получило новое распространение как термин, используемый для обозначения озабоченности последствиями чрезмерного потребления низкокачественного онлайн-контента, особенно в социальных сетях. Частота использования этого термина выросла на 230% в период с 2023 по 2024 год», – отметило издательство университета Oxford University Press.

Впервые использование «brain rot» было зафиксировано в 1854 году в книге Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу». В ней автор описал свой опыт ведения простого образа жизни в мире природы.