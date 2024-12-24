Октябрьская, база строительных материалов
город: пос. Октябрьский
Район: Мошковский район
Адрес: Светлая, 1 к1
Индекс: 633137.0
Телефон: +7 (383) 213‒26‒32
Мобильный Телефон: +7‒913‒985‒26‒32
Сайт: nan
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Сельскохозяйственные корма, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт