Октябрьская, база строительных материалов

город: пос. Октябрьский

Район: Мошковский район

Адрес: Светлая, 1 к1

Индекс: 633137.0

Телефон: +7 (383) 213‒26‒32

Мобильный Телефон: +7‒913‒985‒26‒32

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Сельскохозяйственные корма, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт

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