Олди, компания

город: Обнинск

Район: Обнинск городской округ

Адрес: проспект Маркса, 70

Индекс: nan

Телефон: +7 (48439) 2‒79‒57

Мобильный Телефон: +7‒903‒812‒45‒57

Сайт: http://oldi40.ru

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Оргстекло / Поликарбонат, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Стекломагнезитовые листы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду