Олени заполонили шотландскую деревню и начали устанавливать свои правила

Олени заполонили шотландскую деревню и начали устанавливать свои правила

Олени заполонили шотландскую деревню и начали устанавливать свои правила

Олени заполонили шотландскую деревню Лочинвер. Местные жители обеспокоены таким соседством, сообщает Zakon.kz

По информации Daily Mail, олени появились там из-за туристов, которые их подкармливали. Теперь животные, привыкшие к постоянной еде, резко увеличили свою популяцию и не хотят уходить обратно в лес.

Люди жалуются, что олени могут повредить автомобили и сады, а когда жители пытаются прогнать их от своей собственности, животные становятся агрессивными. Кроме того, лесные гости переносят на себе клещей и другие опасные заболевания. Жители региона ищут срочное решение проблемы регулярных визитов растущего стада в деревню.

Местные власти предприняли попытки удержания оленей за специальными ограждениями, однако это не сработало. Впрочем, есть и те, кто считает, что животные не представляют опасности и делают деревне хорошую рекламу.

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