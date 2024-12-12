Олимп строй, компания
город: Владивосток
Район: Владивостокский городской округ
Адрес: Бородинская улица, 46/50
Индекс: 690105.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду