Олимп строй, склад

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: Русская улица, 71а ст5

Индекс: 690105.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 17:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду